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مصر.. الكشف عن سر "الزجاجة الخضراء" المدفونة مع المذيعة شيماء جمال بعد قتلها

مجتمع

مصر.. الكشف عن سر
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نشرت وسائل الإعلام المصرية اعترافات المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، وخلال التحقيقات كشف المتهم الثاني سر الزجاجة الخضراء المدفونة مع جثة الضحية شيماء.

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وكشف المتهم الثاني سبب وجود زجاجة خضراء اللون، موضحا أنها إحدى زجاجات المياه الحارقة التي قام المتهم الأول أيمن عبدالفتاح بشرائها من حانوت بيع أدوات البناء. 

وأشار إلى أنه عقب قتل المجني عليها قام هو بتقييد قدميها، وقام المتهم أيمن بلف قطعة قماش على وجهها، وتقييدها بسلسلة حديدية، ثم إلقائها في الحفرة وسكب زجاجات المياة الحارقة الخضراء عليها.

وأوضح أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة شيماء هي نتيجة ضربها بالسلاح على رأسها.

المصدر: الوطن

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