مصر.. محامية الإعلامية المقتولة شيماء جمال تكشف حقيقة عرض 10 ملايين جنيه للتنازل

كشفت مها أبو بكر، محامية الدفاع عن الإعلامية شيماء جمال التي قتلت علي يد زوجها القاضي وصديقه، حقيقة ما أشيع بأن أحد الأشخاص عرض مبلغا قدره 10 ملايين جنيه، مقابل التنازل عن القضية.

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ونفت المحامية ما جاء في هذا الشأن مؤكدة أنه لم يحدث ذلك، ولم يعرض أحد من الأشخاص أي مبالغ مالية نظير التنازل عن قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال.

وكانت قد تناولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، أخبارا تقول بتلقي والدة الإعلامية شيماء جمال، اتصالا هاتفيًا من أحد الأشخاص مجهول الهوية بالنسبة لها، عرض عليها مبلغا ماليا 10 ملايين جنيه مقابل تنازلها عن قضية مقتل ابنتها.

يذكر أن الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، قررت أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، وهم أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، المحبوسين احتياطيًا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة عمدًا مع سبق الإصرار، لجلسة 13 أغسطس المقبل.

المصدر: القاهرة 24