مصر.. فيديو جديد لحظة قتل فتاة المنصورة يثير الجدل بعد ظهور شخص مجهول

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو جديد من موقع حادث مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

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وبحسب الفيديو، ظهر شخص يرتدي تي شيرت أصفر يسير بجوار محمد عادل القاتل خلال ملاحقته لنيرة أشرف قبل قتلها، وما أن بدأ الجاني تنفيذ جريمة قتل نيرة أشرف حتى أسرع الشخص المجهول مهرولا من موقع الحادث بعد أن مر الاثنان معًا عابرين الطريق بين السيارات بشكل سريع.

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية هذا الشخص وعلاقته بالقاتل وأسباب تواجده في موقع الحادث قبل تنفيذ القاتل لجريمته، كما أشاروا إلى ظهور هذا الشخص في عزاء نيرة أشرف، متسائلين ما هي أسباب ظهوره في عزاء نيرة أشرف وما علاقته بالقاتل والمجني عليها في ذات الوقت.

من جانبه، قال الشخص الذي ظهر في الفيديو إن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من سيره بجوار قاتل نيرة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنه ليس له علاقة بالقاتل وتم استدعاؤه للتحقيقات والتي أثبتت عدم صلته بالواقعة من الأساس.

ولفت إلى أن ما يتم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه مجرد صور مفبركة من فصيل معين الهدف منها محاولة الزج به والتشهير بسمعته والنيل من أفراد أسرة نيرة أشرف، وأنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتهمه نشر أخبار مغلوطة مجهولة المصدر.

وقضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقًا لمحمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بعد أخذ رأي المفتي على الحكم.

المصدر: القاهرة 24