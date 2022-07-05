 
مباشر

سوري يعرض 10 ملايين جنيه دية للعفو عن قاتل نيرة أشرف (فيديو)

أخبار العالم العربي

سوري يعرض 10 ملايين جنيه دية للعفو عن قاتل نيرة أشرف (فيديو)
RT
سوري يعرض 10 ملايين جنيه دية للعفو عن قاتل نيرة أشرف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdav

عرض مواطن سوري مقيم في تركيا مبلغا ماليا قدره 10 ملايين جنيه مصري، دية العفو عن محمد عادل المدان بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.

وظهر الرجل السوري في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" ووجه رسالة لأسرة الطالبة نيرة أشرف، قائلا: "بنتكم ماتت الله يرحمها.. ويجعل مثواها الجنة.. ومحمد ارتكب خطأ كبيرا.. ولكن الصلح سيد الأحكام".

وأضاف أن العديد من وقائع القتل انتهت بالصلح، مشيرا إلى أنه يعرض مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل العفو عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وصرح بأنه ينتظر تلقى رد أسرة الطالبة نيرة أشرف على عرضه عبر رسائل صفحته الشخصية.

وأكد أنه لابد من وجود حل، وقال: "أنا ضد القتل ومحمد عادل أخطأ.. بس لازم نلاقي حل، خسرنا نيرة مش عاوزين نخسر اثنين".

وكانت محكمة جنايات المنصورة قررت إحالة أوراق محمد عادل الطالب المتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الأربعاء 6 يوليو للنطق بالحكم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)