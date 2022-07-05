سوري يعرض 10 ملايين جنيه دية للعفو عن قاتل نيرة أشرف (فيديو)

عرض مواطن سوري مقيم في تركيا مبلغا ماليا قدره 10 ملايين جنيه مصري، دية العفو عن محمد عادل المدان بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.

وظهر الرجل السوري في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" ووجه رسالة لأسرة الطالبة نيرة أشرف، قائلا: "بنتكم ماتت الله يرحمها.. ويجعل مثواها الجنة.. ومحمد ارتكب خطأ كبيرا.. ولكن الصلح سيد الأحكام".

وأضاف أن العديد من وقائع القتل انتهت بالصلح، مشيرا إلى أنه يعرض مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل العفو عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وصرح بأنه ينتظر تلقى رد أسرة الطالبة نيرة أشرف على عرضه عبر رسائل صفحته الشخصية.

وأكد أنه لابد من وجود حل، وقال: "أنا ضد القتل ومحمد عادل أخطأ.. بس لازم نلاقي حل، خسرنا نيرة مش عاوزين نخسر اثنين".

وكانت محكمة جنايات المنصورة قررت إحالة أوراق محمد عادل الطالب المتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الأربعاء 6 يوليو للنطق بالحكم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري