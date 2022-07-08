والدة قاتل فتاة المنصورة توجه رسالة بعد قرار فريد الديب الدفاع عن ولدها

قالت والدة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة في مصر والتي لقيت مصرعها ذبحا أمام بوابة الجامعة، إنها لم تستطع رؤية نجلها منذ ارتكاب الواقعة.

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وأضافت والدة محمد عادل، أن قرار المحامي فريد الديب بالدفاع والترافع عن نجلها طمأن قلبها، مشيرة إلى أنها تدعو الله أن ينجيه من هذا الحادث، قائلة: "يتحبس 100 سنة بس يفضل عايش وماشفهوش معدوم".

وكان المحامي المصري فريد الديب، قد أعلن قبوله اتخاذ إجراءات النقض في قضية قاتل نيرة أشرف المتهم محمد عادل، بعد صدور قرار إعدامه.

وأوضح مصدر أن الديب أعلن قبوله بالترافع في القضية، بعدما عُرض عليه الأمر من قبل عدد كبير من المصريين باليونان، كما حضر إليه بعض الأفراد الذين طلبوا منه الدفاع عن المتهم.

وأكد المحامي فريد الديب أنه فوجئ ببعض الأشخاص يطلبون منه الدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، مشيرا إلى أن من طلب منه وتواصل معه لا تربطه أي علاقة صداقة أو قرابة بالمتهم محمد عادل قاتل نيرة.

المصدر: القاهرة 24