مصر.. محامي مبارك يتخذ قرارا مفاجئا بعد الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

أعلن المحامي المصري فريد الديب، قبوله اتخاذ إجراءات النقض في قضية قاتل نيرة أشرف المتهم محمد عادل، بعد صدور قرار إعدامه.

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وأوضح مصدر أن الديب أعلن قبوله بالترافع في القضية، بعدما عُرض عليه الأمر من قبل عدد كبير من المصريين باليونان، كما حضر إليه بعض الأفراد الذين طلبوا منه الدفاع عن المتهم.

وأكد المحامي فريد الديب أنه فوجئ ببعض الأشخاص يطلبون منه الدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، مشيرا إلى أن من طلب منه وتواصل معه لا تربطه أي علاقة صداقة أو قرابة بالمتهم محمد عادل قاتل نيرة.

وأضاف المحامي فريد الديب، أن من طلب منه الدفاع عن المتهم محمد عادل لا يعرف أسرة المتهم، ولا تربطه أي صلة قرابة بهم.

وأشار المحامي فريد الديب إلى أنه خلال الأيام الماضية، بعد الحكم على المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، وقرار المحكمة بإحالة أوراق القاتل لفضيلة المفتي تواصل معه عدد كبير من المصريين في اليونان، كما حضر بعض الأشخاص الذين طلبوا منه الدفاع عن المتهم، وبخاصة أن قاضي نيرة أشرف أدلى برأيه في القضية قبل صدور الحكم.

المصدر: القاهرة 24