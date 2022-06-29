هل رشق بماء النار؟.. صديقة المذيعة شيماء جمال تصف وجه القتيلة في "المشرحة"

كشفت علياء سلامة، صديقة المذيعة شيماء جمال، التي عثر على جثتها بعد اختفائها لأيام، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مفجرة مفاجآت جديدة عن هذه القضية التي شغلت الرأي العام.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضحت علياء سلامة، صديقة المذيعة شيماء جمال، أنها والإعلامية الراجلة "أصدقاء منذ سنوات طويلة، وكنت معها في شغلها وفي برنامجها"، مضيفة: "كل ما أثير على السوشيال ميديا بأن الإعلامية شيماء جمال كانت متزوجة المستشار عرفيا، هو كلام عار من الصحة وخاطئ".

وأكدت علياء سلامة أن صديقتها الراحلة "كانت متزوجة من المستشار قاتلها منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا زواج رسمي".

وأشارت إلى أن "كل ما قيل بأن شيماء قتلت بالرصاص وتم رميها بميه نار على وجهها غير صحيح"، متابعة: "أنا شفت شيماء النهاردة في المشرحة، ووجهها كان سليم ولم يوجد في رأسها سوى خبطة الطبنجة وآثار للجنزير الذي كانت ملفوفة به، وخرجت به من التربة، الذي كان سيادة المستشار حافرها في المزرعة".

وأكدت أنها "لم يسبق أن رأت عنف بين المذيعة وزوجها"، مكملة: "مهما كان يحدث بينهم من مشادات كلامية أمامي أو أمام أي أحد من أقاربهم، لم تكن تصل إلى مرحلة القتل، لكن كانت تصل إلى المصالحة والطبطبة، إنما التدبير لقتل لم أشاهدها".

وكشفت علياء سلامة أن "طفلة القتيلة والتي تسمى جنى، هي موجودة مع زوجها الأول والد الطفلة"، مؤكدة أنها (الابنة) "ليست ابنة المستشار".

وعلقت علياء على معرفتها بمكان تواجد المستشار بالقول: "آخر معلوماتي إنهم كانوا مسافرين دبي الثلاثاء الماضي قبل ارتكاب الجريمة، حيث كانوا من المفترض أنهم مسافرين يوم الثلاثاء لكن الحادثة وقعت يوم الاثنين، وأنا معرفش هو سافر دبي أو لبنان، لأن تليفوناته من يوم الاثنين كلها أغلقت بعدما حرر المحضر باختفاءها وبحثه عنها معنا"، مشيرة إلى أن ا"لمذيعة شيماء جمال قتلت يوم الإثنين الماضي وليس من 20 يوما، وبعدما قتلها زوجها حرر محضرا باختفاءها".

المصدر: "المصري اليوم"