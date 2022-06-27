فنانة مصرية كبيرة في تصريح جريء: "كان نفسي اتباس من ممثلين كتير"

تحدثت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، عن مشاهد القبلات في السينما المصرية، وهل هي حقيقية أم لا.

Globallookpress

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وقالت فريدة، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "أنا هتكلم عن نفسي، أنا لظروف ما، وبسبب جوازة ما، وحاجات كتير، مكنش ينفع أتباس، أنا كان نفسي والله، يعني كان في ممثلين حلوين كان نفسي أبوسهم، بس مقدرتش".

تابعت: "أنا عن نفسي لما كنت أبقى مضايقة من جوزي أو زعلانة منه مبقدرش أبوسه أو أقربله، ببقى واخدة موقف، إنما كان في السينما مثلا يقوموا يرموا مراية على الكاميرا، أو الموجة تضرب، أو الشيش يتكسر، أو القهوة تفور.. ولكن كل واحد حر في نفسه".

واستكملت: "في بعض الأعمال كانت البوسة لازمة في السياق الدرامي، زي (المغتصبون) مثلا، وكل مخرج له رؤيته الإخراجية.. ولكن تاني بأكد إني عن نفسي معملتهاش، ومع ذلك هروني بعناوين عن المشاهد المثيرة والساخنة عشان قفص الفراخ".

المصدر: مصراوي