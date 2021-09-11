الفنانة المصرية فريدة سيف النصر تنشر بطاقتها الشخصية لتصحيح معلومات مغلوطة متداولة عنها (صور)

نشرت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر بطاقتها الشخصية على "فيسبوك"، لتفنيد معلومات مغلوطة متداولة عنها.

واضطرت الممثلة الكبيرة لمواجهة شائعة تتعلق باسمها وتاريخ ميلادها، موضحة بذلك نقاطا بارزة في حياتها الشخصية.

وقالت في منشورها: "أنا اسمي فريدة جلال سيف النصر على اسم جدتي، أنا اتولدت في مستشفى العجوزة، أنا مدرستي ابتدائي النهضة الخاصة، إعدادي ثانوي القومية، كلهم في العجوزة، بعد كده فنون جميلة الزمالك".

وأضافت: "أنا تزوجت وأنجبت ابن وحيد محمد، حاليا عندي حفيدتين لارا 5 سنين، وتاليا 3، وأعيش ببساطة وطبيعية".

وتابعت: "أنا مسميش سوسن.. ولا أنا مواليد 10 سبتمبر 61، ولا عمري شوفت حدائق القبة، ويشرفني أكون منها، لكن أنا مواليد العجوزة".

يذكر أن العديد من المعلومات غير الصحيحة عن فريدة سيف النصر وغيرها من الفنانين قد انتشرت بصورة واسعة على موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية