مصر.. والدة المتهم بذبح طالبة المنصورة تخرج عن صمتها

قالت والدة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة أمس، أن نجلها كانت تربطه علاقة عاطفية مع الفتاة، ثم ظهرت خلافات بينهما تسببت في تركها له.

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وأضافت الأم: "ابني ونيرة كانوا بيحبوا بعض ومتفقين على الجواز وبعدين ظهرت خلافات بينهم وكان ابني معتقد أنو حد موقع بينهم، وأنو هيصالحها والخلاف يزول ويتجوزها".

وأكدت الأم أن السكين المستخدم في الجريمة ليست من منزلهم، قائلة: "ابني الوحيد ضاع مني َمخدش السكينة من مطبخ البيت".

وكشفت أستاذة اللغة العبرية القديمة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة المنصورة هاجر مصطفى، تفاصيل جديدة في واقعة ذبح الطالبة، مؤكدة أن الطالب محمد عادل المتهم كان طالبا مجتهدا، وأنه الأول على دفعته العامين الماضيين.

وأشارت هاجر مصطفى، إلى أنها كانت على معرفة شخصية بالطالبين، قائلة: "كنت بدرسلهم في العامين الماضيين، وكانوا من الطلاب المتفوقين".

أوضحت أستاذة اللغات الشرقية، أنها كرمت الطالب محمد عادل المتهم بذبح زميلته نيرة أشرف، خلال دراسته بالفرقة الأولى والثانية لتفوقه، قائلة: "مش عارفه إيه اللي دفعه يعمل كده في زميلته".

أكدت هاجر مصطفى أن الاثنين طلاب في قسم لغات شرقية شعبة اللغات السامية تخصص لغة عبرية، مؤكدة أنه كان لديهم امتحان لغة إنجليزية مادة جانبية، والحادثة وقعت قبل أداء امتحان اللغة الإنجليزية.

وشهدت محافظة الدقهلية، أمس حادثا مأساويا، فيما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من أمن إدارة جامعة المنصورة، بقيام طالب بإنهاء حياة زميلته بعد طعنها بسكين في الرقبة وعدة طعنات في الجسد، وتم ضبط الطالب مرتكب واقعة قتل طالبة أمام جامعة المنصورة.

المصدر: القاهرة 24