مصر.. المتهم بذبح صديقته أمام جامعة المنصورة يكشف السبب الرئيسي لجريمته.. وجدتها تكشف مفاجأة

أدلى الطالب المتهم بذبح صديقته أمام جامعة المنصورة باعترافات أولية أمام التحقيق، موضحا أنه أقدم على الجريمة إثر "خلافات عاطفية".

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وأوضح أنه كان مصرا على الارتباط بها، إلا أنها كانت ترفض وقامت بحظره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تقوم الأجهزة الأمنية بفحصه للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الجريمة.

جاء ذلك عقب تسلم المتهم من المستشفى الذي تم نقله إليه لفحصه بعد الإصابات التي عرض لها عقب اعتداء الأهالي عليه.

في سياق متصل، وصلت أسرة الطالبة وخضعوا لاستجواب لمعرفة ما قالته عن المتهم لأسرتها، ودوافعه لارتكاب هذه الجريمة.

وقالت مصادر أمنية إنه تم ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية، مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة في الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأوضحت جدة الطالبة نيرة أشرف؛ التي لقيت مصرعها على يد زميلها الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، إن المتهم سبق وتقدم لخطبة نيرة أكثر من مرة، إلا أنها وأسرتها رفضوه، وهو ما جعله يقرر التخلص منها.

وأضافت جدة المجني عليها، أن المتهم هددهم أكثر من مرة من عواقب عدم موافقة ابنتهم على الزواج منه، إلا أنهم توقعوا أنه مجرد تهديد لن يتبعه فعل إجرامي.

المصدر: المصري اليوم + القاهرة 24