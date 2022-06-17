الصحة المصرية تحسم الجدل حول التخدير بـ"شكة دبوس"

علق المتحدث باسم باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، على الأنباء المثيرة للجدل في مصر خلال الساعات الماضية بشأن تخدير وخطف الفتيات بـ"شكة دبوس".

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وقال عبد الغفار في تصريح مختصر، وذلك خلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة cbc: "علميا.. لا يوجد ما يسمى التخدير بشكة الدبوس".

وكانت وسائل الإعلام المصرية تحدثت عن رسالة غريبة تظهر فجأة على هاتف المواطنين، يتم تناقلها بشكل كبير.

وكشفت الرسالة المنتشرة على الجروبات، أنه "توجد طريقة جديدة للخطف، عن طريق الشك بالدبوس، الذي يتسبب في حالة من الإغماء الفوري سواء للفتاة أو الشاب، وتقوم العصابة باصطحابه بعربية أخرى في انتظارهم".

وعلق عميد معهد القلب السابق جمال شعبان، على كثرة المنشورات المتداولة عن اختطاف الفتيات من خلال تخديرهم عن طريق الحقن.

وكتب شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استحالة شكة دبوس تعمل تخدير كلي، لأن التخدير محتاج حقن في الوريد بجرعات معينة مش قليلة، ومش بالبساطة ولا السهولة اللي أنتم متخيلينها.

المصدر: المصري اليوم