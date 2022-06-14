شاهد.. فيديو مثير للجدل للحظة الاعتداء على طبيب مسن بالحذاء يدافع عن ممرضة في سيناء بمصر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء في مصر فيديو لشخص أقدم على إهانة طبيب في أحد المستشفيات الحكومية بمنطقة قرية الجفجافة وسط سيناء.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن الطبيب متقاعد على المعاش، وتم التعاقد معه حيث يعمل بمستشفى الجفجافة بوسط سيناء، وقام أحد الأشخاص بالتعدي عليه وتطاول عليه بالسب والقذف حتى تطور الأمر برفع حذائه لضربه به.

وأضافت المصادر، أن "الواقعة تعود إلى يوم 17 مايو الماضي حيث قام عدد من الأشخاص بمحاولة التعدي على ممرضة تعمل داخل مستشفى الجفجافة بقرية الجفجافة بوسط سيناء، إلا أنه تصدى لهم ومعه أحد العاملين فى المستشفى ما تسبب في مشادة فيما بينهم، وتطور الأمر إلى التعدي على الدكتور بالحذاء".

وتابعت المصادر، أنه بعد الواقعة تم نقل الطبيب والممرضة وفني الأشعة من مستشفى الجفجافة إلى مركز ومدينة الحسنة في 25 مايو الماضي.

وبالتواصل مع مديرية الصحة بشمال سيناء، أكد الدكتور أحمد عبد الفتاح وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الواقعة بالفعل كانت الشهر الماضي، وتم عمل محضر تعد فى قسم الشرطة وجار اتخاذ اللازم.

المصدر: القاهرة 24