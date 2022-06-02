تفاعل على لحظة النطق بالحكم في قضية ديب وهيرد (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آمبر هيرد طليقة الممثل الأمريكي جوني ديب لحظة النطق بحكم هيئة المحلفين ولغة جسدها خلال قراءة نص الحكم.

To everyone supporting amber heard still: Please for the love of god watch all of the live trials, look at all of the evidence, look at body language, inconsistencies, lies under oath etc., and then come back#DeppVsHeard#IStandWithAmberHeard#JusticeForJohhnyDepp — Ɱօҽ Ϛհɾօօʍ✨🍄🌱🐛 (@l5IaUwmjyn1IUpc) June 2, 2022

ووجدت هيئة المحلفين أن كلا من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولان عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض، ومنحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

النطق بإدانة #آمبر_هيرد بتهمة تشويه سمعة #جوني_ديب وتغريمها مبلغ 15 مليون دولار لما تسببت به من تشهير pic.twitter.com/chzkN3gTxq — ترجمات (@trjmatcom) June 1, 2022

Amber Heard must pay $15 million to Johnny Depp in his defamation lawsuit. Nahhh, why not $50 million — KiNgs (@JuicyKiNgs) June 2, 2022

واعتبرت احدى المغردات أن هيرد "هي وصمة عار على النساء وكاذبة.. إنها لا تستحق أن تشعر بالتسامح".

Amber heard ( turd ) @realamberheard is a complete disgrace to women. She is a full time liar. Those who support her are just as cruel as she is. She does not deserve to feel what forgiveness is. You are attention seeking and you will be receiving karma. pic.twitter.com/5mYGAwpATi — ariela maldonado (@ariamess20) June 2, 2022

وردا على الحكم الذي صدر لصالح ديب، قالت هيرد، في بيان، إنها "حزينة" بسبب الحكم، مضيفة أنه يمثل "نكسة للمرأة".

وأضافت: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات لأن جبل الأدلة لا يزال غير كاف للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق".

Amber Heard is a liar. The jury did the right thing. The only message that has been sent is that lying about abuse will not be tolerated. None of this has anything to do with black women but you wrote this article to attack black men. SMH. https://t.co/BXF0QMY1OP — Charis (@Charislovess) June 2, 2022

أما ديب فقال إن "الحقيقة وهيئة المحلفين أعادت له حياته مرة أخرى بحكم اليوم"، مضيفا: "منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة".

المصدر: RT