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تفاعل على لحظة النطق بالحكم في قضية ديب وهيرد (فيديو)

مجتمع

تفاعل على لحظة النطق بالحكم في قضية ديب وهيرد (فيديو)
AFP
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آمبر هيرد طليقة الممثل الأمريكي جوني ديب لحظة النطق بحكم هيئة المحلفين ولغة جسدها خلال قراءة نص الحكم.

ووجدت هيئة المحلفين أن كلا من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولان عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض، ومنحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

واعتبرت احدى المغردات أن هيرد "هي وصمة عار على النساء وكاذبة.. إنها لا تستحق أن تشعر بالتسامح".

وردا على الحكم الذي صدر لصالح ديب،  قالت هيرد، في بيان، إنها "حزينة" بسبب الحكم، مضيفة أنه يمثل "نكسة للمرأة".

وأضافت: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات لأن جبل الأدلة لا يزال غير كاف للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق".

أما ديب فقال إن "الحقيقة وهيئة المحلفين أعادت له حياته مرة أخرى بحكم اليوم"، مضيفا: "منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة".

المصدر: RT

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