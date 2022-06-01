رجل أعمال أردني يتحدث عن تفاصيل سجنه في مصر ويشير إلى أحد الضباط (فيديو)

كشف رجل الأعمال الأردني طارق أبو خلف أمس الثلاثاء عن تفاصيل سجنه في مصر.

وفي بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أطل أبو خلف على متابعيه لأول مرة بعد إخلاء سبيله دون أي ضمانات من المحكمة الاقتصادية في مصر.

حيث كان محبوسا على ذمة التحقيق نتيجة اتهامات تتعلق باستيلائه على أموال المصريين بالخارج بمشاريع وهمية على حد وصفه. وشكر أبو خلف كل شخص وقف معه وسانده في موقفه.

وفيما يلي الفيديو الذي روى فيه تفاصيل قصته:

المصدر: RT