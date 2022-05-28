خروج "الملكة الحمراء" لـ"الجيش الأحمر" الياباني من السجن يثير تفاعلا كبيرا

تم اليوم إطلاق سراح فوساكو شيغينوبو، مؤسسة "الجيش الأحمر" الياباني الملقبة بـ"الملكة الحمراء"، بعدما أمضت في السجن 20 عاما، وأثار هذا الخبر تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ"المناضلة" فوساكو شيغينوبو، كما وصفها الكثيرون، مهنئينها بالخروج من السجن.

ويأتي ذلك بسبب دعم جماعة شيغينوبو للقضية الفلسطينية، حيث اشتهرت "الملكة الحمراء" خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، إثر هجمات مسلحة نفذتها جماعتها اليسارية في جميع أنحاء العالم، دعما للقضية الفلسطينية، إذ جمعت شيغينوبو علاقات مع قيادات فلسطينية عديدة، بينهم الصحفي الراحل، غسان كنفاني، الذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1972.

أطلق سراحها المناضلة اليابانية فوساكو شيغينوبو (٧٦ عاما) أمس في طوكيو باليابان حيث ظهرت متوشحة بالكوفية الفلسطينية.

نفذت جماعة فوساكو التي لقبت بالأميرة الحمراء خلال فترة السبعينات والثمانينات هجمات مسلحة في جميع أنحاء العالم دعماً للقضية الفلسطينية. pic.twitter.com/zjTO28QPCL — Momen Baraka🇵🇸🌐 (@MomenBaraka4) May 28, 2022

زغردي يا فلسطين وانثري الحب في قلوبنا

ليغمر السلام قلبك يا جورج عبدالله

ليعم الفرح أرجاء روحك يا كوزو أوكاموتو

ليطيب تراب قبرك يا غسان كنفاني

Fusako Shigenobu

المناضلة العملاقة فوساكو شيغينوبو إلى الحرية ✊🇵🇸#هيدي_بس_تحيةpic.twitter.com/bN1NQLFwys — راوي حداد 🇵🇸 (@Rawui_haddad) May 28, 2022

وأطلقت سلطات اليابان، اليوم السبت، سراح فوساكو شيغينوبو، مؤسسة الجيش الأحمر الياباني، بعدما أمضت في السجن 20 عاما كعقوبة على نشاطاتها اليسارية المسلحة.

المصدر: RT