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خروج "الملكة الحمراء" لـ"الجيش الأحمر" الياباني من السجن يثير تفاعلا كبيرا

مجتمع

خروج
AFP
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تم اليوم إطلاق سراح فوساكو شيغينوبو، مؤسسة "الجيش الأحمر" الياباني الملقبة بـ"الملكة الحمراء"، بعدما أمضت في السجن 20 عاما، وأثار هذا الخبر تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

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إطلاق سراح مؤسسة
إطلاق سراح مؤسسة "الجيش الأحمر" الياباني بعد 20 عاما من السجن

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ"المناضلة" فوساكو شيغينوبو، كما وصفها الكثيرون، مهنئينها بالخروج من السجن.

ويأتي ذلك بسبب دعم جماعة شيغينوبو للقضية الفلسطينية، حيث اشتهرت "الملكة الحمراء" خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، إثر هجمات مسلحة نفذتها جماعتها اليسارية في جميع أنحاء العالم، دعما للقضية الفلسطينية، إذ جمعت شيغينوبو علاقات مع قيادات فلسطينية عديدة، بينهم الصحفي الراحل، غسان كنفاني، الذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1972.

وأطلقت سلطات اليابان، اليوم السبت، سراح فوساكو شيغينوبو، مؤسسة الجيش الأحمر الياباني، بعدما أمضت في السجن 20 عاما كعقوبة على نشاطاتها اليسارية المسلحة.

المصدر: RT

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