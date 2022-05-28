"وفاء الأخ لأخيه"..تداول فيديو لمحمد بن زايد عند قبر أخيه الشيخ خليفة (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو يظهر الرئيس الإمارتي الجديد، الشيخ محمد بن زايد، عند قبر أخيه الرئيس السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو نشرته صحيفة الاتحاد الصادرة عن هيئة أبوظبي للإعلام، وعلقت قائلة: "رئيس الدولة يزور قبر فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه"، فيما علق آخر: "وفاء الأخ لأخيه..رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان يزور قبر أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ، في آخر ساعة من يوم الجمعة".

رحم الله فقيد الوطن الغالي الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان وجعل مأواه الجنة يا رب

و حفظ الله صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد_رئيس_دولة_الإمارات و رعاه و وفقه لكل خير .. pic.twitter.com/mDy0mWIG5b — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) May 28, 2022

وفاء الأخ لأخيه ..



رئيس الدولة #محمد_بن_زايد_آل_نهيان يزور قبر أخيه الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان رحمه الله ، في آخر ساعة من يوم الجمعة. pic.twitter.com/xFTnxrjLGW — ❥🅰🇦🇪 (@3a__sh) May 27, 2022

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد، الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

المصدر: RT