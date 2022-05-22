مراسم تأبين في تركمانستان لرئيس الإمارات الراحل خليفة بن زايد

أقامت حكومة تركمانستان مراسم تأبين في مسجد كوك - تيبه الكبير للترحم على روح رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وحضر الفعالية أحمد الحاي الهاملي سفير الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، وقربان قلي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في تركمانستان، وأعضاء الحكومة التركمانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى عشق آباد، وأعيان وشيوخ القبائل والشخصيات البارزة في المجتمع التركماني.

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وأشاد بردي محمدوف بمناقب الراحل، وتحدث عن المشاريع الخيرية التي تم تنفيذها على حسابه الخاص في تركمانستان، ومنها المساجد والمستشفيات والمطارات والعديد من المرافق الحيوية في كافة أرجاء البلاد.

وأكد بردي محمدوف أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سيبقى في ذاكرة الشعب التركماني إلى الأبد.

كما أقيمت مناسبات تأبين مماثلة في نفس اليوم في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفي قصر زايد للأيتام، وفي المساجد الرئيسية في كافة أرجاء تركمانستان.

المصدر: وام