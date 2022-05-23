سوريا.. إصابة شخصين بتفجير قنبلة يدوية داخل محل بريف حماة

أصيب اثنان بجروح بينهما فتاة بعدما أقدم شخص على تفجير قنبلة يدوية داخل محل للألبسة المستعملة (البالة) في مدينة مصياف بريف حماة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر في قيادة الشرطة أن "لص دراجات نارية فجر قنبلة في محل ألبسة بمدينة مصياف جانب مشفى العناية، بعد أن منعه صاحب المحل من سرقة دراجة نارية، حيث رمى قنبلة يدوية أدت لإصابة صاحب المحل وفتاة تم نقلهما إلى المشفى، بينما لاذ المجرم بالفرار".

وأضاف المصدر أن البحث جار عنه للقبض عليه وتقديمه للقضاء.

المصدر: صحيفة "الوطن"