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إعلام مصري: شيرين عبد الوهاب تتصل بشرطة النجدة لأخذ تعهد على طليقها حسام حبيب

مجتمع

إعلام مصري: شيرين عبد الوهاب تتصل بشرطة النجدة لأخذ تعهد على طليقها حسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
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أفادت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن مصادر مسؤولة بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، اتصلت بشرطة النجدة لأخذ تعهد على طليقها الفنان حسام حبيب.

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وأوضحت صحيفة "المصري اليوم"، نقلا عن مصادر مسؤولة، أن "النيابة العامة أخطرت بتلقي قسم ثان الشيخ زايد، بلاغا من شرطة النجدة مفاده أن شيرين عبد الوهاب اتصلت لأخذ التعهد على طليقها حسام حبيب، الملحن المعروف، بعدم التعرض لها وبناتها".

في حين أشارت المصادر إلى أن "حسام حبيب رد بأنه متواجد في الفيلا بعد اتفاقات بينهما، لإنهاء مشروع فني".

المصدر: "المصري اليوم"

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