مذيعون أفغان يعبرون بالصورة عن تضامنهم مع مذيعات أخفت طالبان وجههم على الشاشة

ظهر مذيعو التلفزيون في قناة "TOLOnews" الأفغانية، يوم أمس الأحد، على الهواء مقنعين. بهذه الطريقة أظهروا تضامنهم مع زميلاتهن اللائي منعن من الظهور من دون حجاب أو نقاب.

إقرأ المزيد

وصدر يوم الخميس مرسوم من طالبان يحظر من تاريخه ظهور المذيعات على الشاشة من دون حجاب أو بجزء سفلي من الوجه مكشوف أو من دون نقاب.

وقال خبولفاك ساباي، مدير القناة التلفزيونية الأفغانية في رسالة بهذا الشأن: "لقد طُلب منا تنفيذ هذا القرار بحلول الموعد النهائي المعلن، واليوم فعلنا ذلك. لكن حججنا ذات شقين: أولا، في المرسوم الأخير لقيادة الإمارة الإسلامية بشأن ارتداء الحجاب، لم يكن هناك ما يشير بوضوح إلى أنه يجب على النساء تغطية وجوه مذيعات البرامج التلفزيونية. ثانيا، صور المذيعات على التلفزيون افتراضية وليست حضورا حقيقيا للمرأة، وبالتالي فإن TOLOnews تتمسك بموقفها من هذه القضية".

كما أعربت خاطرة أحمدي وهي مقدمة برامج بالقناة التلفزيونية عن انزعاجها من الإجراء وقالت بهذا الشأن: "لا أستطيع التنفس والتحدث بشكل طبيعي. كيف يمكنني قيادة البرنامج؟".

وعلقت زميلتها سونيا نيزاي قائلة إنه "من الصعب جدا" استضافة برامج مدتها ثلاث ساعات وهن يرتدين أقنعة، ولم يكن مستعدات لفرض مثل هذه الأشياء.

وكانت قناة أريانا نيوز الأفغانية قد أفادت في 23 مارس بأن وزارة التعليم الأفغانية قد فرضت حظرا على ارتياد الفتيات المدارس الإعدادية والثانوية، إلا أن وزير الداخلية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، سراج الدين حقاني صرح في 16 مايو، بأن طالبان طورت سلسلة من الإجراءات التي ستسمح للفتيات باستئناف الدراسة بعد الصف السادس.

المصدر: iz.ru