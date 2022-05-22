طالبان أفغانستان تعلن بدء سريان قرار يلزم المذيعات بارتداء النقاب

أعلنت حكومة حركة طالبان في أفغانستان، الأحد، بدء تنفيذ قرار يطالب جميع مذيعات الأخبار التلفزيونية في البلاد بارتداء النقاب أثناء ظهورهن وتقديمهن البرامج على الشاشات.

وبعد الإعلان عن القرار الخميس، امتثل عدد قليل فقط من المحطات الإخبارية للأمر. لكن مذيعات القنوات الأفغانية ظهرن اليوم وهن يرتدين النقاب خلال البث بعدما بدأت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في تنفيذ القرار.

وأعلنت وزارة الإعلام والثقافة في وقت سابق أن القرار "نهائي وغير قابل للتفاوض".

وفي هذا الصدد، قالت سونيا نيازي، المذيعة في قناة "تولوط الإخبارية "إنها مجرد ثقافة خارجية، مفروضة علينا، تجبرنا على ارتداء النقاب وقد تخلق مشكلة لنا أثناء تقديم برامجنا".

وأكد مسؤول إعلامي محلي أن محطته تلقت القرار الأسبوع الماضي، لكنها اضطرت الأحد إلى تنفيذ الأمر، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن مطروحا للنقاش. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ومحطته خوفا من انتقام سلطات طالبان.

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وخلال فترة حكم طالبان الأخيرة في أفغانستان (1996-2001 )، فرضت الحركة قيودا ساحقة على النساء، كانت تطالبهن بارتداء البرقع الشامل ومنعهن من ارتياد الحياة العامة والتعليم.

وعقب استيلاء طالبان على السلطة مجددا في أغسطس الماضي، بدأت طالبان في بادئ الأمر بتخفيف قيودها، معلنة عدم وضع قواعد للباس المرأة. لكن حكومة طالبان اتخذت الأسابيع الأخيرة منحى أكثر صرامة وتشددا أكد أسوأ مخاوف نشطاء حقوق الإنسان وزاد من تعقيد تعاملات طالبان مع مجتمع دولي لا يثق فيها بالفعل.

وأمرت حركة طالبان، في وقت سابق من هذا الشهر، جميع النساء بارتداء البرقع مع السماح بظهور العينين فقط في الأماكن العامة.

ونص المرسوم على عدم مغادرة النساء المنازل إلا في حالة الضرورة فقط، وحذرت من تعرض أقاربهن الذكور لعقوبة لانتهاك قواعد لباس المرأة، بدءا من الاستدعاء ووصولا إلى جلسات المحكمة والسجن.

المصدر: أ ف ب