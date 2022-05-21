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إلقاء القبض على الفنان المصري مصطفى هريدي

مجتمع

إلقاء القبض على الفنان المصري مصطفى هريدي
الفنان المصري مصطفى هريدي
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أفاد الإعلام المصري بأن السلطات المصرية ألقت القبض على الفنان مصطفى هريدي، بعد قيامه بإصابة 4 أشخاص في مدينة الشيخ زايد إثر حادث تصادم بسيارته.

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وبحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، فقد كشفت التحريات أن "المتهم كان يسير بسرعة عالية بمنطقة الشيخ زايد، فاصطدم بسيارة ملاكي، ما أسفر عن تحطيمها وإصابة 4 أشخاص، تم التحفظ عليه وسيارته وتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة".

وأشارت شبكة "مصراوي" إلى أن النيابة العامة بالجيزة استمعت لأقوال الفنان مصطفى هريدي، حيث قال في التحقيقات إنه "كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيرة بسيارته، فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص، مضيفا: "مكنش قصدي أخبطهم".

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، لعرضها على مهندس فني لفحصها.

المصدر: "مصراوي" + "المصري اليوم"

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