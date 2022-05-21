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ما هو سر خاتم الفنان المصري الراحل سمير صبري المنقوش بلفظ الجلالة؟

الثقافة والفن

ما هو سر خاتم الفنان المصري الراحل سمير صبري المنقوش بلفظ الجلالة؟
الفنان المصري الراحل سمير صبري
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في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، كشف الفنان المصري الراحل، سمير صبري، عن سر خاتمه المنقوش بلفظ الجلالة، والذي يرتديه بصفة دائمة منذ 40 عاما.

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وفي حوار سابق مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، أوضح الفنان سمير صبري أنه "أخذ هذا الخاتم من شيخ، منذ 40 عاما"، مضيفا: "ده خاتم مكتوب عليه "الله".. ده أنا لابسه من 40 سنة.. واحد ادهولي وأنا في العمرة، وأنا قاعد قدام الكعبة، كنت قاعد قبل صلاة الفجر لوحدي..قاعد مش مصدق إني قدام الكعبة الشريفة".

وأكمل: "لقيت راجل شيخ بدقن جه وادهولي، ومن وقتها وأنا بلبسه..ساعات يروح وأقلب الدنيا عليه وألاقيه..بعتز بيه جدا..40 سنة وأنا لابسه".

ويوم الجمعة، توفي الفنان سمير صبري عن عمر ناهر 85 عاما، ما تسبب في حزن بالوسط الفني المصري.

المصدر: "القاهرة 24"

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