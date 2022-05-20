مخرج مصري يكشف عن الوصية الأخيرة للفنان الراحل سمير صبري

كشف المخرج المصري، محمد تركي، مخرج برنامج "ذكرياتي" الذي كان يقدمه الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة، عن وصية صبري الأخيرة.

وبحسب موقع "مصراوي" قال: "سمير أوصى أن أقوم بتغسيله بنفسي، وأن يتم دفنه في مقابر أسرته بمحافظة الإسكندرية"، لافتا أنه "منحه قبل رحيله رقم المسؤول عن المقابر ليتواصل معه في حال حدوث الوفاة وتجهيز المدفن".

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وتوفي سمير صبري ظهر الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما. وترك خلفه إرثا فنيا كبيرا، على مستوى التقديم التليفزيوني والإذاعي العربي، إلى جانب الإنتاج والتمثيل والغناء.

ومن أشهر أعمال سمير صبري السينمائية: "دموع صاحبة الجلالة"، "جحيم تحت الماء"، "حب وكبرياء"، "السلخانة"، "عالم عيال عيال".

المصدر: "مصراوي"