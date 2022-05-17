مصر.. عادل إمام يحتفل بعيد مولده الـ82 وفيديو يكشف عن أصعب لحظات حياته

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد النجم المصري الكبير عادل إمام الـ82، الذي قدم أعمالا مهمة فى مشواره الفني تركت بصمة كبيرة مع جمهوره في مصر والوطن العربي.

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وكشف فيديو للفنان عادل إمام عن عن أصعب اللحظات التى مر بها وهي اللحظة التي رحلت فيها والدته، قائلا إنه لا يخشى الموت.

وأضاف عادل إمام أن والدته كانت مريضة جدا وذكر أنه تلقى مكاملة من المستشفى أخبروه فيها أن والدته توفت، وبتأثر شديد روى الزعيم القصة، ليجد والده لأول مرة يبكي.

ويحتفل زعيم الكوميديا عادل إمام، بعيد ميلاده يوم 17 مايو، حيث ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية وانتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفا بأحد المصانع الحكومية وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

وشارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.

وقدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967.

وقدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي ثم مسرحية شاهد مشافش حاجة واستمر عرضها سبع سنوات، والواد سيد الشغال 1985 واستمرت إلى عام 1993، ومسرحية بودي غارد، من عام 1999 وأسندت له أدوار البطولة ابتداء من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات "دموع في عيون وقحة" و"أحلام الفتى الطائر"، وغيرهما.

وقدم الزعيم 8 مسلسلات خلال السنوات التسع الأخيرة وكانت البداية بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها في التواجد بشكل سنوي، حيث ظهر في رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلي علام" عام 2017، و"عوالم خفية" عام 2018، وأخيراً "فلانتينو" عام 2020.

المصدر: اليوم السابع