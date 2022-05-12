مصر.. القبض على محتال استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها

ألقى الأمن المصري القبض على محتال توارى في منطقة جبلية بمحافظة أسوان، بعد أن استولى بالنصب والاحتيال على 500 مليون جنيه من المواطنين بحجة تشغيلها.

ونشر ضحايا المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا له بعد هروبه في محاولة منهم للتوصل إليه، ومعرفة مكانه.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى تقديم بلاغ من عدد من الأشخاص للجهات الأمنية تفيد بهروب واختفاء أحد الأشخاص ويدعى مصطفى البنك والشهير بـ"مستريح أسوان"، عقب استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين، قدرت بـ500 مليون جنيه بحجة استثمارها وتشغيلها.

وتمكنت القوات الأمنية من تحديد موقعه في إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم (35 عاما) يعمل سائق "توك توك"، وسبق الحكم عليه في عدة قضايا جنائية وحبس على أثرها، وخرج من السجن مؤخرا، ليبدأ في النصب والاحتيال.

المصدر: "القاهرة 24"