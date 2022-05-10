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فيروس كورونا يطال بيل غيتس

مجتمع

فيروس كورونا يطال بيل غيتس
AP
بيل غيتس
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كشف بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن اصابته بفيروس كورونا.

وكتب الملياردير الأمريكي على صفحته على تويتر يوم الثلاثاء: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وبناء على نصيحة الأخصائيين، أنا في عزلة ذاتية حتى أتعافى".

وقال غيتس إنه تلقى التطعيم بالكامل، كما تلقى جرعة معززة من اللقاح.

وأضاف رجل الأعمال أن مؤسسة غيتس التي أسسها ستستمر في العمل مع الشركاء وستفعل كل ما هو ممكن حتى لا يواجه العالم الوباء مرة أخرى.

المصدر: تاس

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