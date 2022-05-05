وفاة فنان سعودي بعد صراع مع المرض

توفي الفنان السعودي جعفر الغريب، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض.

وخاض الغريب مسيرة طويلة في التمثيل تجاوزت 34 عاما، وله العديد من المشاركات في السهرات التلفزيونية والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات.

المصدر: تويتر

وانطلقت مسيرته الفنية من خلال مسلسل "عائلة أبو كاش" في عام 1988، ولمع اسمه من خلال مشاركته في المسلسل البدوي "جواهر" والسلسلة الشهيرة "طاش ما طاش"، كما شارك في البرنامج الصحي الشهير "سلامتك".

المصدر: وكالات