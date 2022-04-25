المغرب.. تطورات جديدة في قضية قتل مرتبطة بـ"بارون" مخدرات دولي

قضت محكمة مغربية بتأييد حكم السجن المؤبد الصادر ابتدائيا في حق مدانين بالضلوع بجريمة قتل راح ضحيتها أقارب تاجر المخدرات الدولي المسجون "البارون" نجيب النعميمي.

وذكرت صحيفة "زنقة 20" المغربية أ، غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالرباط، حسمت "شوطا جديدا من مسلسل المحاكمات المثيرة المرتبطة بملف البارون نجيب الزعيمي، الذي تفجر منذ سنة 2011 واعتبره ملاحظون من أشهر ملفات المخدرات والقتل التي راجت بمحاكم الدار البيضاء والرباط".

وجرى اعتقال المتهمين اللذين يتحدران من إقليم الخميسات، مؤخرا بعد سنوات من الملاحقة، بتهمة المشاركة في قتل ابن عم الزعيمي، وتغليف جثته بمادة الجبس، ودفنها وسط ضيعة مملوكة للمتهم الرئيسي".

وقالت الصحيفة إن التحريات المنجزة في الملف، كشفت أن "المتهمين متورطان في المشاركة بجريمة القتل العمد التي طالت ابن عم الزعيمي بإيعاز منه، مع إخفاء الجثة عبر تغليفها بمادة الجبس، ودفنها وسط إحدى ضيعاته الفخمة بمنطقة أركمان ضواحي الناظور".

وكانت فرقة خاصة من الدرك نقلت الزعيمي المدان بعقوبة السجن المؤبد من سجن تيفلت إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق بغية استنطاقه حول جريمة قتل، كشفت مستجدات قضائية مرتبطة بملف رائج بالمحكمة نفسها ضلوعه في ارتكابها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف الزعيمي امتد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2018، بجلسات ماراثونية، انتهت بإدانته، والحكم عليه بالإعدام، تحولت في ما بعد إلى عقوبة السجن المؤبد، بعد عرضه سنة 2018 على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

المصدر: "زنقة 20"