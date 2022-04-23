مصر.. مقتل شاب في الإسماعيلية على يد 5 من أصدقائه بعد "حفلة تعذيب" في رمضان

لقي شاب في الثلاثينات من عمره ويعمل حدادا مصرعه على يد صديقه وبمساعدة 4 من أصدقائه، بعد أن استدرجه إلي منزل الأخير بعزبة البهتيني التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية في مصر.

ومارس عليه الأصدقاء الخمسة "حفلة تعذيب" حتى فارق الحياة بسبب خلافات معه ثم ألقوا به في ترعة الإسماعيلية.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث أن المتهم هو "أحمد .ع"، يعمل بائع فول وفلافل، ومقيم عزبة البهتيني بالإسماعيلية، استدرج صديقه "أحمد. ق"، 35عاما، يعمل حدادا، مقيم منطقة الحكر بقسم ثان، بمساعدة 4 من أصدقائه، وانهالوا بالضرب علي الضحية حتي فارق الحياة، وتم إلقاء الجثمان في ترعة الإسماعيلية، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمين الخمسة.

المصدر: "اليوم السابع"