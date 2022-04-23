مصر.. اللحظات الأخيرة لحادث مصرع الأطباء الأشقاء الثلاثة

روى الناجي الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة لانقلاب سيارة في قناة للري بمحافظة دمياط بمصر.

وقال محمود الكحلاوي طالب كلية الهندسة، والناجي الوحيد: فور سقوط السيارة فى مياه الترعة حاول إغلاق الشبابيك فى السيارة لمنع دخول المياه فى محاولة لكسب وقت حتى يأتي أحد لإنقاذنا، ولكننا بهذا الوضع سنغرق تماما ولا نستطيع فتح الشبابيك أو الأبواب بسبب قوة دفع المياه، واستقرينا على فتح الشبابيك والخروج منها إلى أعلى المياه.

وأضاف: بعد معرفتى منهم أنهم لا يستطيعوا السباحة، طالب الكحلاوي صديقه الطبيب بالجلوس هو وأخته الصغيرة آلاء أعلى السيارة، واصطحبت أخته الكبيرة آية لتمسك بي واحاول أن أصل بها إلى شط المياه وأعود بعد ذلك لانقاذهما، مشيرا إلى أنه خلال ذلك كله كان يقف أهالي المنطقة أعلى الترعة يحاولوا الاستغاثة بأى شخص يجيد السباحة ولكن لا أحد منهم كان يستطيع السباحة.

وتابع: حاولت السباحه وآية تمسك بي ولكني شعرت أنني اتحرك فى نفس المكان، وبالفعل وجدت نفسى عكس التيار، فتوجهت إلى الجهة العكسية وحاولت السباحة ولكني وجدت آية من خلفي تسقط وتنطق الشهادة وتركتني فناديت عليها وحاولت الإمساك بها فلم ترد.

وأوضح أنه ظل ينادي على الجميع لأن الطريق كان مظلما تماما وكذلك الترعة، ولكن لم يجيبنى أحد، ففقدت الأمل فى إنقاذهم واصابتني حالة من اليأس فتركت جسمي يسبح فوق سطح الماء حتى ارتطمت رأسي بحجر إحدى جانبى الترعة وخرجت من الماء.

ولفت إلى أنه بعدما خرج وجد أشخاصا يخرجون إحدى الأختين لا أعلم اهي آية أو آلاء، وركبنا الإسعاف سويا ولكن حالتها العامة كانت سيئة تماما حتى وصلت المستشفى فى القنطرة شرق وتوفيت على الفور.

وكان أهالي محافظة دمياط استيقظوا أمس على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء بكليتي الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط.

المصدر: اليوم السابع