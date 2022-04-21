جوني ديب يكشف تسجيلا صوتيا للمحكمة عن اعتراف زوجته السابقة بتعنيفه

أدلى جوني ديب بشهادته يوم الأربعاء 20 أبريل، لليوم الثاني على التوالي في دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار، ضد زوجته السابقة أمبر هيرد. وكما هو متوقع، لم تخل الجلسة من الجدل.

وأكد بطل سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean أن هيرد أصبحت عنيفة في نهاية علاقتهما، مع "إهانات مذلة" و"ترهيب".

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واستمعت هيئة المحلفين في محاكمة التشهير إلى تسجيلات صوتية لديب وأمبر هيرد تدور حول شجار اعترفت فيه بضربه، حيث ادعى أنها ركلت باب الحمام على رأسه.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها المحكمة صوت هيرد - ومن المقرر أن تدلي بشهادتها لاحقا في القضية.

وفي مقطع واحد، أخبرت هيرد ديب: "لم ألكمك. أنا آسفة لأنني لم أضربك على وجهك بصفعة مناسبة. لقد كنت أضربك، ولم أكن ألكمك".

واستمعت المحكمة إلى تسجيل آخر للثنائي وصفت فيه هيرد ديب بأنه "قطعة قذرة".

وقدم ديب شهادته يوم الأربعاء حول معركة وحشية مع زوجته السابقة أمبر هيرد، والتي تركته بأطراف أصابعه المقطوعة.

وسعى جوني ديب إلى تصوير زوجته السابقة أمبر هيرد على أنها زوجة متقلبة أساءت إليه وأهانته.

ورفع الممثل البالغ من العمر 58 عاما دعوى قضائية ضد هيرد بسبب مقال كتبته قائلة إنها كانت ضحية للعنف المنزلي.

ونفى ديب أي إساءة. ورفعت هيرد ( 35 عاما)، دعوى قضائية ضده في المقابل، بدعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار.

وفي شهادته، قال ديب إنه شعر بـ "كراهية خالصة" من هيرد. ومن المقرر استئناف شهادته في اليوم الثالث يوم الخميس.

وبعد أن توترت علاقتهما الزوجية في عامهما الأول معا، تجادل الزوجان بانتظام، كما قال، حيث أصدرت هيرد في كثير من الأحيان ألفاظا "بذيئة ساخرة ومهينة وعدوانية وعنيفة وسامة"، وتلجأ أحيانا إلى العنف، بحسب ادعاءاته.

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وقال ديب: "يمكن أن تبدأ بصفعة. ويمكن أن تبدأ برمي جهاز التحكم الخاص بالتلفزيون على رأسي. ويمكن أن ترمي كأسا من النبيذ في وجهي".

وأضاف: "إنها بحاجة إلى الصراع. إنها بحاجة إلى العنف". وفي تسجيلات للزوجين السابقين تم عرضها أمام هيئة المحلفين يوم الأربعاء، يمكن سماع هيرد وهي تعترف بأنها "بدأت معركة جسدية" مع ديب.

واستمع المحلفون في المحاكمة المدنية التي خضعت للمراقبة عن كثب، والتي تجري في فرجينيا، إلى روايتين مختلفتين تماما عن علاقة ديب وهيرد.

وعمل محامو هيرد حتى الآن على تصوير ديب على أنه شريك مسيء جسديا وجنسيا وعرضة للإدمان على المخدرات والكحول.

وتحدث ديب عن تعاطيه للمخدرات والكحول يوم الأربعاء، قائلا إنه أصبح مدمنا على المواد الأفيونية الموصوفة بعد تلقيه دواء روكسيكودون بسبب إصابة في الظهر.

المصدر: ديلي ميل