الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بسلامته عبر صورة تجمعهما بعد خضوعه لعملية جراحية

نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، صورة جمعتها معه، هنأته من خلالها بالسلامة، بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

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وعلى صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، نشرت الملكة رانيا صورة تجمعها مع الملك، معلقة عليها بالقول: " الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي".

كما توجهت للمواطنين قائلة: "شكرا لكل الأردنيين اللي تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، يوم الثلاثاء الماضي، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.

وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة، استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.

المصدر: RT