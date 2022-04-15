أمير قطر يتصل بملك الأردن

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ (وكالة قنا)

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا، حسب وكالة "بترا".

كذلك ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن آل ثاني اتصل بالملك الاردني، واطمأن على صحته.

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وكان عدد من الزعماء العرب اتصلوا بالعاهل الأردني الذي أجرى يوم الثلاثاء الماضي، في ألمانيا "عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بالنجاح" حسبما سبق للديوان الملكي أن أعلن.

وقال الديوان الملكي قبل أيام إن الملك سيقضي فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى بلاده.

المصدر: وكالات