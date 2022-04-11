مصر.. مسجل خطر يكتشف كنزا ثمينا

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط أحد المطلوبين و4 من أعوانه عثروا على العديد من القطع الأثرية وخططوا لبيعها.

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ووفقا لقوات الأمن وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، بمديرية أمن الوادى الجديد، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية "مسجل خطر"، بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة القسم، بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنزل المشار إليه وضبطه، وبصحبته 4 أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى الوادى الجديد المنيا، كما تم العثور على حفرة كبيرة داخل المنزل المشار إليه بداخلها 300 قطعة ذهبية اللون معدنية دائرية الشكل عليها رسومات فرعونية، 52 قطعة معدنية مستطيلة الشكل عليها رسومات فرعونية، كمية من البخور والأعشاب وقطع من الرصاص، الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن قطع أثرية، لبيعها لتحقيق أرباح مادية.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: أخبار اليوم