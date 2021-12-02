مصر.. تفكيك عصابة لتهريب الآثار - فيديو

أعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاحها في ضبط عصابة قام أفرادها بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس بالقاهرة، وضبط آثار فرعونية كانوا ينوون بيعها لخارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوي تابوتا فرعونيا، وشروعهم في البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.

وبالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد أفراد التشكيل وهم 8 أشخاص، واتفاق جميع المتهمين على الاشتراك في الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار، وفي سبيل ذلك قاموا بشراء مخزن أسفل أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس لتسهيل أعمال الحفر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، حيث تبين أنه بمساحة 240 متر تقريبا وعبارة عن مسطح وعدة حجرات، كما تبين وجود باب خشبي منزلق مشيد حديثا لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه، ووجود غطاء إسمنتي معد خصيصا لغلق الفتحة، وبتحريكه وجدت السلطات الأمنية حفرة بعمق 3 أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل.

وعثرت الأجهزة الأمنية في الموقع على مقبرة أثرية وبداخلها تابوت غرانيتي ضخم يصل طوله إلى 3 أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر.

وبالتحقيق مع المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لارتكاب الواقعة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وجرى التحفظ على موقع التنقيب بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة.

المصدر: "اليوم السابع"