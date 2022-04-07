مصر.. إحالة الشيخ صاحب مقولة "هاتولي راجل" للجنايات

قال المحامي خالد المصري، إن جهات التحقيق في مصر قررت إحالة الداعية محمود شعبان إلى محكمة الجنايات.

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وأسندت النيابة لشعبان المشهور بجملة "هاتولي راجل" تهم التحريض على أعمال العنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

وأوضح خالد المصري أن المحكمة حددت جلسة 9 مايو المقبل لنظر جلسات محاكمته.

وبالأمس قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم الجيش الحر" الإرهابي لجلسة 9 مايو لندب محامى للحضور مع المتهم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.

المصدر: القاهرة 24