مصر.. برنامج رامز جلال ينقذ مواطنا من الموت

أنقذ برنامج تلفزيوني، مواطنا مصريا من الموت، بعد انهيار جزء من العقار الذي يقيم به في منطقة العرب القديم بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وسادت حالة من الذعر لدى الأهالي المقيمين بإحدى العمارات السكنية الأثرية في محافظة بورسعيد، وذلك بعد انهيار جزء من العقار الذي يقيمون به.

وقال أحد المقيمين إنه كان متواجدا في المكان الذي سقط به الحطام، إلا أن دخل إلى منزله مع بداية برنامج رامز موفي ستار للفنان رامز جلال، ولم تمر ثوان حتى سمع صوت انهيار العقار وسقوط شرفة بكاملها، كادت تودي بحياته.

وأضاف: "لو مكنتش دخلت أتفرج على البرنامج كان زماني في عداد الموتى".



وطالب الأهالي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة توفير بدائل آمنة لهم ولأبنائهم، وذلك لأن العقار أصبح مهددا بالانهيار الكامل، بعد سقوط الشرفة، والتي كانت تمثل الرباط للعقار.

المصدر: "القاهرة "