لحظة استقبال بن سلمان من قبل شقيقه الأكبر لدى وصوله المدينة المنورة تثير تفاعلا (فيديو)

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المدنية المنورة تفاعلا كبيرا.

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ووصل بن سلمان اليوم إلى المدينة المنورة، حين كان في استقباله أمير المنطقة شقيقه الأكبر، الأمير فيصل بن سلمان.

وأظهر الفيديو، محاولة ولي العهد تقبيل يد شقيقه الأمير فيصل بن سليمان، إلا أن الأخير رفض الأمر مبعدا يده إلى الخلف.

وعلق بعض المغردين على هذا الفيديو، معتبرين أن ولي العهد أظهر الاحترام والأدب تجاه شقيقه الأكبر الأمير فيصل.

ماشاء الله ولي العهد قمة في الادب والاحترام مع اخوه الاكبر الله يحفظكم 🤩💚. — هـلالي الهوى. (@eazmuhamad70) April 7, 2022

ما شاء الله تبارك الله على هذا الاحترام المتبادل ، عسا ربي يحفظهم و يديمهم ذخر 😍💚 — زيد راشد | zaid rashed (@zaidrashed11) April 7, 2022

المصدر: RT