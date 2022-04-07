بن سلمان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معبرا عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في ⁧اليمن.

سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس. pic.twitter.com/gst51aBUam — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) April 7, 2022

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وخلال اللقاء أعرب ولي العهد السعودي عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة في اليمن مختلفة، ونوه "بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع"، مؤكدا حرص المملكة على أن "ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق".

وفي وقت سابق اليوم رحبت السعودية بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحياته له، وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

#ولي_العهد⁩ يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس معبراً عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في ⁧#اليمن#الإخبارية_عاجلpic.twitter.com/aE2mAA8JNI — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 7, 2022

المصدر: وكالة الأنباء السعودية