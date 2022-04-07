 
مباشر

بن سلمان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

أخبار العالم العربي

بن سلمان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srgu

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معبرا عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في ⁧اليمن.

إقرأ المزيد
السعودية ترحب بقرار هادي وتعلن عن تقديم 3 مليارات دولار دعما لليمن
السعودية ترحب بقرار هادي وتعلن عن تقديم 3 مليارات دولار دعما لليمن

وخلال اللقاء أعرب ولي العهد السعودي عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة في اليمن مختلفة، ونوه "بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع"، مؤكدا حرص المملكة على أن "ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق".

وفي وقت سابق اليوم رحبت السعودية بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحياته له، وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا