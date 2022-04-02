تجديد حبس 6 متهمين في "مجزرة ملوي" بالمنيا

جدد المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بمصر حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع التجديد لهم في الميعاد، لتورطهم في مقتل 3 أشخاص بالأعيرة النارية، بقرية جعوير بمركز ملوي.

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وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد كشفت تفاصيل وملابسات مقتل 3 أشقاء في ملوي بالمنيا، بسبب خلافات على أرض زراعية، التي تعرف إعلاميا بـ"مجزرة ملوي" أو "مجزرة المنيا"، وأكدت عدم وجود تمثيل بالجثث، كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

وقالت الداخلية، في بيان لها: "بالنسبة لما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتمثيل بجثامين آخرين، على خلاف الحقيقة، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لمركز شرطة ملوي من الأهالي بالعثور على جثامين 3 أشخاص مصابين بطلاقات نارية داخل قطعة أرض زراعية مملوكة.

وأضافت: "على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من تحديد وضبط 6 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى لقيامهم بارتكاب الواقعة داخل قطعة الأرض المشار إليها، لسابقة وجود خصومة ثأرية مع عائلة المجنى عليهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و3 خزينة آلية وفرد خرطوش وسلاح أبيض سنجه".

وتابعت: "بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف ثأرى بين الطرفين، وأنه لم يتم التمثيل بجثمان المجنى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: RT