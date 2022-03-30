مصر.. سرقة مجوهرات بـ15 مليون جنيه من ابنة "رجل السادات الوفي"

تعرضت الإعلامية المصرية جاسمين طه زكي، لسرقة مجوهراتها والتي يقدر ثمنها بقيمة 15 مليون جنيه.

إقرأ المزيد

وحررت جاسمين صباح اليوم الأربعاء، محضرا بسرقة مجوهراتها في أحد الأقسام بالقاهرة، وقدمت أمام النيابة فواتير المجوهرات المسروقة، والتي تقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه، ولا زال الأمر قيد التحقيق.

يذكر أن جاسمين طه من أبناء التلفزيون المصري، حيث بدأت مراسلة قبل أن تشرع في تقديم البرامج، وهي ابنة العميد طه زكي، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق، وتزوجت من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس وزراء مصر في عهد عبد الناصر والسادات، وهي في الصف الثاني الجامعي، وأنجبت خلال دراستها الجامعية.

جاسمين حاصلة على الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية، ودرست الاقتصاد في بداية حياتها، وهي ابنة اللواء طه زكي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق، والملقب برجل السادات الوفي ومدير مكتبه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية