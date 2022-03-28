شاهد.. فيديو مروع يثير جدلا واسعا في مصر

تسبب فيديو منتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بجدل كبير حيث أظهر تعرض سيدة لواقعة اعتداء على يد طليقها.

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وقام المتهم في الفيديو بالتسلل إلى منزل طليقته فجرا، وسحلها على سلالم العقار بمنزل أسرتها، ثم اصطحبها داخل سيارته بالقوة، واقتادها لمكان غير معلوم، وذلك تحت تهديد السلاح في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في البحث عن الضحية، والقبض على المتهم بسحل وخطف طليقته إلى مكان غير معلوم من منزل أسرتها، تحت تهديد السلاح، حسب ما جاء في كاميرات المراقبة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما حررت إحدى السيدات محضرا كشفت بأن طليق ابنتها جاء إلى المنزل وسحل وخطف ابنتها، واعتدى بالضرب عليها بصحبة شقيقه.

على الفور انتقل رجال الشرطة قسم الطالبية إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود كسر في باب الشقة، وسرقة مصوغاتها الذهبية، وأموالا وتلف محتويات الشقة، في حين رصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار الكائن بمنطقة المريوطية - التابع لدائرة قسم شرطة الهرم الواقعة كاملة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24