مسن إندونيسي ينهار باكيا بعد "هدية" من السعودية (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق بكاء مسن إندونيسي، بعد اختياره للحج هو وزوجته على نفقة المملكة السعودية.

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ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع الفيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، وهو يختار مواطنا إندونيسيا، للحج هو وزوجته على نفقة المملكة لافتة، "مع تكبيرات 100 ألف مصل في جامع الاستقلال في إندونيسيا".

فيديو | مع تكبيرات 100 ألف مصل في جامع الاستقلال في إندونيسيا.. مسن ينهار باكياً عندما اختاره وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ للحج هو وزوجته على نفقة #المملكة#الإخباريةpic.twitter.com/GKGLCg4FSI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2022

المصدر: RT