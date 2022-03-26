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وسائل إعلام تركية: رصد جسم يشتبه بأنه لغم عند مدخل مضيق البوسفور

مسن إندونيسي ينهار باكيا بعد "هدية" من السعودية (فيديو)

مجتمع

مسن إندونيسي ينهار باكيا بعد
AP Amr Nabil
الكعبة المشرفة
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق بكاء مسن إندونيسي، بعد اختياره للحج هو وزوجته على نفقة المملكة السعودية.

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ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع الفيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، وهو يختار مواطنا إندونيسيا، للحج هو وزوجته على نفقة المملكة لافتة، "مع تكبيرات 100 ألف مصل في جامع الاستقلال في إندونيسيا".

المصدر: RT

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