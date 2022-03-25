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المغرب.. إصابة 22 عاملة زراعية في حادث سير

مجتمع

المغرب.. إصابة 22 عاملة زراعية في حادث سير
Sputnik
حادث سير في المغرب - أرشيف
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أفادت مصادر تونسية مطلعة بإصابة 22 عاملة زراعية وسائق سيارة كانت تقلّهن، إثر انقلاب السيارة في مدشر بودران بجماعة بوجديان بدائرة القصر الكبير.

وأوضحت المصادر، أن "الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، غير أن العاملات وسائق السيارة أصيبوا بجروح وصفت بالخفيفة".

وأضافت: "توجهت فرق من عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والدفاع المدنية، إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى القرب بالقصر الكبير لتلقي العلاج اللازم".

المصدر: "هسبريس"

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