المغرب.. حوادث السير تسقط 12 قتيلا بمدن المملكة خلال أسبوع

أشارت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب إلى أن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 1981 آخرون بجروح في 1487 حادث سير خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المديرية أن "الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وكذلك السياقة في حالة سكر وغيرها".

وأكدت أن "مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و648 مخالفة، وإنجاز 7139 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و509 غرامات صلحية".

وشددت المديرية في بيانها على أن "المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و595 ألفا و200 درهم، فيما بلغ عدد السيارات المحتجزة 4 آلاف و537 مركبة، وعدد الوثائق المسحوبة 7139 وثيقة".

المصدر: "هسبريس"