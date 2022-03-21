مصر.. إعدام مواطنين ارتكبا جريمة مروعة

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا لشخصين اثنين بعد أن ورد إليها رأي المفتي بالتصديق على إعدامهما، كما قضت بالمؤبد لأربعة متهمين بتهمة قتل موظف حكومي.

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واتهم 6 أشخاص بقتل موظف بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرضا زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حيا.

ووجهت المحكمة للمتهمين الستة تهمة القتل العمد، وفي آخر جلسة عقدت في شهر يناير الماضي، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، ثم صدر حكما بإحالة أوراق المتهم الثاني أحمد السيد عبد الفتاح الجبالي، والمتهم الخامس وليد محمد الجبالي، للمفتي.

المصدر: "صدى البلد"