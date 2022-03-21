مصر.. القضاء يصدر حكمه بإعدام سفاح الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا على فراج عبد العاطي "سفاح الجيزة"، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته وعدة أشخاص في جرائم مختلفة.

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وتسلمت المحكمة خلال جلسة سابقة تقرير مستشفى الأمراض النفسية بشأن المتهم بعد شهرين من إيداعه المستشفى، وكشف التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تماما وليس كما ادعى دفاعه أن هناك خللا في قواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

ويحاكم المتهم في تلك القضية بتهمة قتل زوجته "فاطمة زكريا" وإخفاء جثتها في "ديب فريزر".

وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بالإعدام شنقا للمتهم، قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى قتل شقيقة زوجته وسيدة أخرى.

المصدر: مصراوي