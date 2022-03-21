جمهورية التشيك تسجل معدل وفيات هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية

سجّلت جمهورية التشيك في عام 2021 أعلى معدل وفيات منذ 77 عاما، حيث توفي 139900 شخص من سكان البلاد البالغ عددهم في بداية العام الحالي 10.516 مليون نسمة.

وقال مكتب الإحصاء التشيكي في إفادة بهذا الشأن: "في جمهورية التشيك، توفي 139900 شخص في عام 2021. وهذا أعلى رقم سنوي لعدد الوفيات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتجاوز معدل الوفيات في جمهورية التشيك في عام 2021 على خلفية جائحة الفيروس التاجي، معدل المواليد بشكل كبير، حيث توفي 28100 شخص في البلاد أكثر ممن ولدوا. ويعد هذا الحد، الأقصى للانخفاض في النمو السكاني الطبيعي منذ عام 1918، وهو تاريخ تأسيس تشيكوسلوفاكيا المستقلة.

وسُجل في الوقت نفسه أن عدد الأجانب الذين انتقلوا للعيش في جمهورية التشيك آخذ في الازدياد، ويعود النمو السكاني في الجمهورية في السنوات الأخيرة إلى الهجرة. وعلى سبيل المثال، في عام 2021، استقر 50 ألف شخص أجنبي في البلاد، وهذا العدد أكثر من الأجانب الذين غادروها.

المصدر: تاس